Míssil Long Neptune pode ser uma nova esperança para a Ucrânia - Segundo Zelenski, a Ucrânia tem seu próprio foguete de longo alcance para atingir alvos nas profundezas da Rússia. Que tipo de arma é essa e será que ela pode substituir os mísseis ocidentais?O Long Neptune passou com sucesso em todos os testese na utilização em combate, declarou recentemente o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "É um novo míssil ucraniano, muito preciso. O alcance é de mil quilômetros. Muito obrigado aos nossos desenvolvedores, fabricantes e militares ucranianos", escreveu no Telegram, sem fornecer mais detalhes sobre o míssil ou seu alvo.

Analistas de open source intelligence (Osint, informações disponíveis publicamente) e a mídia informaram que a Ucrânia havia usado o míssil para atingir a refinaria de petróleo em do porto russo de Tuapse, no Mar Negro, a cerca de 550 quilômetros da linha de combate. De acordo com as autoridades regionais russas, houve um incêndio na refinaria durante o fim de semana. Especialistas consultados pela DW presumem que uma versão avançada do míssil anti-navio Neptune R-360 tenha sido usada no ataque.

Modificações no Neptune