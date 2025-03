Paris dá mais um passo para se tornar uma cidade sem carros

A decisão deve implicar ainda na perda de até 10 mil vagas de estacionamento na capital francesa ao longo dos próximos anos. Esse número se soma às outras 10 mil já eliminadas desde 2020.

Dados da prefeitura apontam que o trânsito na região caiu mais da metade desde 2001, quando os socialistas, atualmente liderados pela prefeita Anne Hidalgo, ascenderam ao poder. Na Paris central, apenas um em cada três domicílios dispõe de um carro. Nos subúrbios, onde vivem 10 milhões de pessoas e a rede de transporte público é menor, essa proporção é de dois para cada três.

Cidade Luz mais verde

Hidalgo, que comanda Paris desde 2014, foi reeleita em 2020 sob a promessa de mudar radicalmente a cidade, adaptando-a à era das mudanças climáticas, reduzindo o volume de carros nas ruas e incentivando uma outra forma de convivência entre seus moradores.

Entusiasta do conceito da "cidade de 15 minutos", Hidalgo teve como seu primeiro projeto a transformação das margens do rio Sena numa zona de pedestres. Apesar de ter enfrentado resistência, as pistas são hoje usadas por ciclistas, corredores e festeiros.

No centro histórico no entorno do Museu do Louvre, foi implantada uma zona de tráfego limitado, acessível a carros apenas de moradores, prestadores de serviço, táxis e ônibus.