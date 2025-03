Trump trava queda de braço com Judiciário: democracia em risco? - Presidente dos Estados Unidos ignora decisões judiciais que contestam medidas de seu governo e ameaça com impeachment de juízes. O Estado de direito está em perigo no berço da democracia?"Se um presidente não tem direito de expulsar assassinos e outros criminosos de nosso país, porque um juiz lunático radical de esquerda quer assumir o papel de presidente, então o nosso país está bem encrencado, e destinado a fracassar!", queixou-se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagindo a uma ordem judicialque ele descumpriu recentemente ao deportar imigrantes venezuelanos.

À reclamação, feita via redes sociais em 19 de março, seguiu-se outra mensagem, postada horas depois. Na lógica de Trump, a ordem do juiz James Boasberg, um "encrenqueiro e agitador", não teria respaldo, já que o magistrado, diferentemente dele, "não ganhou pelo voto popular".

"Eu ganhei por muitos motivos [...], mas o combate à imigração ilegal pode ter sido o motivo principal para essa vitória histórica." Assim, Trump só estaria fazendo "o que os eleitores queriam que eu fizesse". Ecoando uma retórica que soa familiar aos brasileiros habituados às ameaças de Jair Bolsonaro aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o nova-iorquino e seus aliados chegaram a defender o impeachment de Boasberg.