"Adolescência" e os meninos que odeiam as mulheres

Masculinidade tóxica

Deu certo. A série, além de número um global no streaming, é o assunto do momento, o que é ótimo. Precisamos mesmo falar sobre como a masculinidade tóxica afeta meninos e meninas e sobre todos os conteúdos de ódio disponíveis a um clique no telefone de crianças e jovens.

No início da série, Jamie parece apenas uma criança assustada que faz xixi na cama. Aos poucos, a gente vai vendo quanto ódio e misoginia cabem dentro do corpo franzino do menino. Jamie não se sente atraente o suficiente para conquistar meninas (um sentimento comum em sua idade), sofre bullying e é chamado de "red pill"(ideologia que defende que os homens são superiores às mulheres em inteligência, liderança e sociabilidade e que o feminismo e a luta por igualdade querem oprimir os homens) e incel (uma abreviação de "celibatários involuntários", odiadores de mulheres que se descrevem como incapazes de ter um relacionamento). Ele nega fazer parte dos grupos, apesar de já ter lido conteúdos deles nas redes. Mas Jamie odeia tanto as mulheres que mata uma colega de classe como se isso não fosse nada.

A família de Jamie é comum. Seu pai, uma figura importante na trama, é um trabalhador, que, como a maioria dos homens da sua geração (de cerca de 50 anos), tem dificuldades de exprimir sentimentos e, de vez em quando, tem acessos de raiva, mas se preocupa de verdade com o filho. Sua mãe e sua irmã são amorosas. Ou seja, ele é amado e ninguém tinha percebido ainda que havia algo de muito errado com ele – o que tem deixado pais de meninos em pânico.

Violência nas escolas

Eu entendo o receio. Adolescentes são vulneráveis e iscas perfeitas para radicais. No caso dos meninos, vivemos tempos em que existe um nicho de ódio às mulheres lucrativo na internet e pronto para receber os perturbados e os rejeitados, que representam uma grande fatia dos adolescentes do mundo. Sim, essa é uma fase difícil, onde todos nós ficamos confusos (em maior ou menor grau).