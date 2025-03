Europa está migrando do pacifismo à economia de guerra?

Hoje, a Rússia e a Ucrânia se encontram em circunstâncias comparáveis. Moscou aumentou significativamente seus gastos militares, intensificou a produção de artefatos bélicos e impôs controles de capital para dificultar a saída de dinheiro do país. A inflação é alta, e o governo elevou seus gastos a fim de manter a economia civil funcionando.

A situação da Ucrânia, mais pobre, é muito mais desesperada. Como está sob ataque, ela luta pela própria sobrevivência, e investe muito mais nos esforços de guerra. "Atualmente Kiev aplica 58% de seu orçamento em gastos militares", aponta Steinbach. Assim como o país agressor, ela mobilizou sua população para fins bélicos, retirando assim numerosos profissionais experientes da força de trabalho tradicional. A pedido do governo, diversas fábricas ucranianas foram remanejadas para a produção de armas e munição.

Outros países em esquema de economia de guerra

Devido aos conflitos em curso, outros países estão, até certo ponto, num esquema de economia de guerra. Entre eles, Mianmar, Sudão e Iêmen – todos os três em plena guerra civil. Os conflitos em Israel, Síria, Etiópia e Eritreia também causaram perturbações econômicas em nível nacional, com os governos se concentrando em iniciativas militares.

Israel elevou seus gastos com defesa e está fabricando mais artigos militares. Muitos trabalhadores foram recrutados para os combates, ficando de fora do mercado de trabalho civil. Para financiar essas medidas, Tel Aviv elevou o imposto sobre valor agregado (IVA), as taxas de eletricidade, água e outros serviços, assim como os impostos imobiliários.

Recentemente a União Europeia foi igualmente forçada a se mover, devido aos cortes do apoio americano à Ucrânia, Otan e à Europa em geral. Tal guinada após décadas de cooperação, assim como a aproximação entre Donald Trump e seu homólogo Vladimir Putin, são especialmente preocupantes para as garantias de segurança transatlântica.