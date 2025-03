Quem é Imamoglu, o rival de Erdogan cuja prisão abala a Turquia - Prefeito de Istambul é o principal opositor do presidente turco. Agora Ekrem Imamoglu está na mira do Judiciário, críticos acusam motivação política. Sua detenção gerou os maiores protestos no país em mais de dez anos.Ekrem Imamoglu tem um ar descontraído, moderno e eloquente, ele sabe como falar a diferentes classes e grupos sociais. Uma de suas metas é incluir todos, sem discriminar nem ofender, o que também pode ser visto como uma reação ao estilo do atual governo. Na política turca, é bastante comum criar um discurso paternalista e insultante do tipo "nós contra eles" contra os oponentes políticos. A atitude diferente de Imamoglu contribuiu para sua popularidade na sociedade cada vez mais polarizada dos últimos anos.

Prefeito de Istambul, a maior metrópole turca, ele foi detido em 19 de março, por acusações de corrupção e suspeita de terrorismo, e teve neste domingo (23/03), sua prisão preventiva judicialmente ratificada, além de ser suspenso do cargo pelo governo turco. No mesmo dia, foi eleito candidato presidencial de seu partido, o social-democrata Partido Republicano do Povo (CHP), com cerca de 15 milhões de votos.

A detenção de Imamoglu provocou as maiores manifestações da oposição na Turquia desde os assim chamados protestos do Parque Gezi, de 2013. Apesar da presença maciça da polícia, milhares saíram às ruas em todo o país desde quarta-feira.