Bolsonaro diz que processo contra ele no STF é perseguição

O ex-presidente agora responde, junto com outros sete ex-auxiliares de seu governo, a um processo na Primeira Turma do STF. Se não for inocentado das acusações, pode pegar pena de até 43 anos de prisão.

Bolsonaro minimiza "minuta do golpe"

Um dos elementos citados pela PGR na denúncia é uma "minuta do golpe" que teria sido editada por Bolsonaro. O documento encontrado pela Polícia Federal (PF) é um rascunho de decreto que previa a prisão de ministros do STF e a realização de novas eleições.

Bolsonaro se distanciou do documento alegando que não o assinou nem adotou providências para tirá-lo do papel.

"Não adianta botar um decreto na frente do presidente, de estado de Defesa e assinar que está resolvido. Não convoquei os conselhos da República e da Defesa. Nem atos preparatórios houve para isso", declarou. "Golpe tem conspiração com a imprensa, o parlamento, setores do Judiciário, setores da economia, fora do Brasil, Forças Armadas em primeiro lugar, sociedade, empresários, agricultores. Aí você começa a gestar um hipotético golpe. Nada disso houve."

Ao comentar uma reunião que teve após as eleições de 2022 com o à época comandante do Exército, general Freire Gomes, para discutir a "minuta do golpe", Bolsonaro alegou que "discutir hipóteses de dispositivos constitucionais não é crime".