[Coluna] Brasil de Lula está preso no passado

Lula aparentemente confiou tanto no passado e em seu talento de comunicador, que achou desnecessário um plano inovador e de longo prazo. Percebe-se uma ausência crítica na compreensão das mudanças sociais e econômicas por que o Brasil vem passando.

Na retaguarda global

Especialmente preocupante é a falta de investimentos na juventude. Onde estão as grandes iniciativas em ciência, tecnologia, educação e pesquisa? São esses os campos que definirão o futuro do Brasil na economia global do conhecimento.

Ou o país pretende continuar para sempre fornecendo produtos primários e alimentos ao mundo (gerando poucos empregos qualificados), enquanto gerações de jovens brasileiros fazem "carreiras" no Betano, OnlyFans, como motoristas de Uber, entregadores de comida ou pedreiros não qualificados? O que mais simboliza essa triste realidade são os aviões sobrevoando diariamente as praias do Rio com faixas anunciando a Fatal Model, um serviço de acompanhantes.

É paradoxal que, especialmente num governo de esquerda, faltem boas escolas públicas, formação e qualificação para os jovens, iniciativas e programas de incentivo ao empreendedorismo. Além disso, falta capital de risco das instituições financeiras e empresas. Aparentemente não há confiança no potencial inovador brasileiro – apesar do gigantesco reservatório disponível de gente talentosa e ambiciosa. Todo esse talento desperdiçado é o verdadeiro escândalo do Brasil.

A paralisia do país fica especialmente evidente na urgente, mas inexistente, reforma da administração pública. O Estado brasileiro tradicionalmente sofre com ineficiência, burocracia, nepotismo e clientelismo. Em muitas cidades, a prefeitura é a maior empregadora, com prefeitos garantindo apoio político por meio dessa estrutura.