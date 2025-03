Estudantes estrangeiros geram bilhões de euros para a Alemanha

Ebaid ressalva que sempre foi seu plano ficar na Alemanha depois dos estudos embora hoje, diante das dificuldades econômicas do país, ele esteja pensando em se mudar. "O principal problema é que as grandes empresas estão perdendo dinheiro, então estão fechando muitos projetos e demitindo muitas pessoas", comenta.

A Alemanha pode estar fazendo muitas coisas certas, mas há espaço para melhorias. Ebaid diz que seu maior problema era a falta de flexibilidade quando se trata do idioma. "Em alguns escritórios do governo, as informações estão disponíveis apenas em alemão, e, embora as pessoas lá falem inglês, elas preferem falar alemão", diz. "Isso é algo que eles podem melhorar: ser mais tolerantes com a barreira do idioma."

Embora não precise falar alemão no seu emprego, onde o idioma de trabalho é o inglês, Ebaid está aprendendo alemão porque quer se candidatar à residência permanente. "Se eu fosse mais proficiente em alemão, minha vida teria sido muito mais fácil", diz. "Fui rejeitado em muitas empresas porque o idioma de trabalho era o alemão."

O IW fez várias recomendações sobre como melhor integrar os estudantes estrangeiros na força de trabalho, incluindo promover uma imigração direcionada – mas, acrescentou, esse não deve ser um fim em si mesmo. Afinal, educar pessoas de todo o mundo é, em última análise, vantajoso para a Alemanha, pois fortalece as relações com outros países e promove uma comunidade internacional no meio acadêmico – mesmo se, ou especialmente se, os estudantes estrangeiros voltarem para casa após seus estudos.

Autor: Ben Knight