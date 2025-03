Justiça romena é esperança de guarida para irmãos Tate

"Lavagem", neste caso, parece significar, antes, procrastinar e ludibriar a Justiça. Os Tate ficaram multimilionários com vídeos, cassinos e custosos cursos online de caráter misógino. Além disso, teriam lucrado com a exploração sexual de mulheres em chats de vídeo e plataformas pornô, e com o tráfico de drogas. Em 2016 mudaram-se para a Romênia. Antes, Andrew fora preso diversas vezes por suspeita de estupro no Reino Unido, seu país de origem.

Odisseia judicial

O Ministério Público romeno parte do princípio de que os irmãos Tate fundaram uma organização criminosa no início de 2021 com o fim de explorar sexualmente, em plataformas online, mulheres e meninas de diversos países. Segundo a Promotoria, as vítimas eram atraídas para a Romênia e lá "exploradas sexualmente pelos membros do grupo, através de violência física e pressão psicológica – intimidação, vigilância constante, controle e cobrança de supostas dívidas".

O caso logo se transformou numa odisseia judicial. Após as primeiras detenções, os influenciadores foram colocados sob prisão domiciliar; mais tarde, sob condição de se apresentar regularmente à polícia, tiveram permissão para mover-se livremente em Bucareste, e depois em todo o país.

Ao todo, os juízes adiaram seis vezes a decisão sobre o início de um processo, até finalmente enviá-lo de volta ao Ministério Público – uma tática de procrastinação comum na Justiça romena, que muitas vezes desperta a suspeita de influências externas.

Até o momento, não há provas de que a dupla tenha subornado políticos ou funcionários do Judiciário. Certo está que, em 2024 a Tribunal de Apelação da capital eliminou diversos elementos de prova do caso, e em dezembro o reenviou ao Ministério Público – portanto os inquéritos recomeçaram do zero.