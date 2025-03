"Telefone sem fio" ajuda a prevenir desastres em Petrópolis - Para driblar a falta de energia e de sinal de internet quando chove, voluntários desenvolveram sistema de alerta usando rádios comunicadores e conhecimento comunitário.Quando chove no Vale do Cuiabá, em Petrópolis (RJ), costuma faltar energia elétrica e internet. "É muito cruel ficar no meio da chuva, no escuro e sem informação. Estamos traumatizados pela tragédia de 2011", disse Ana Montenegro, 60 anos, referindo-se ao desastre que matou centenas de pessoas na região serrana do Rio de Janeiro. Para enfrentar o desafio, voluntários criaram uma tecnologia social usando rádios comunicadores.

Produtora rural, Montenegro começou, em junho de 2023, a pesquisar uma solução para a falta de comunicação durante chuvas e tempestades. Por ser uma região de montanhas, até mesmo os rádios têm alcance limitado. Foi preciso então formar uma rede de moradores, que monitoram as nascentes e os níveis dos rios, repassando informações uns aos outros, como em um telefone sem fio.

A rede conta com 42 pontos, onde há um morador e um rádio. O projeto teve início no Vale do Cuiabá, a parte mais alta da região. Depois foi expandido para as comunidades do Jacó, Madame Machado e Benfica, até chegar ao Gentio, a parte mais plana, onde fica a sede do Núcleo Comunitário de Defesa Civil (Nudec) do Vale do Cuiabá e Adjacências.