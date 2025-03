Ultradireita em evento sobre antissemitismo em Israel gera polêmica

Muitos convidados cancelaram participação

Muitos na Europa compartilham dessas críticas: vários convidados já cancelaram sua participação, entre eles o chefe da organização judaica americana Liga Antidifamação, Jonathan Greenblatt, o filósofo francês Bernard-Henri Levy e três convidados de alto escalão da Alemanha.

"Meu motivo para recusar o convite foi que eu não queria participar de uma conferência, ou mesmo de um painel, com pessoas com as quais as comunidades judaicas na diáspora não mantêm qualquer contato", afirmou o encarregado do governo alemão para a vida judaica e o antissemitismo, Felix Klein, à DW.

O presidente da Sociedade Teuto-Israelense (DIG), Volker Beck, também se recusou a participar. "Fiquei surpreso ao ver que quase exclusivamente parlamentares da extrema direita foram convidados para a conferência. Muitos desses partidos não respeitam a religião judaica em seus próprios países."

Selo de kosher

No centro das críticas está o governo de Benjamin Netanyahu. "A conferência é um grande problema para as comunidades judaicas na Europa", escreve Ariel Muzicant, presidente do Congresso Judaico Europeu, num artigo para o jornal israelense Jerusalem Post. "Os políticos da extrema direita não estão participando da conferência por amor a Israel ou para proteger os judeus, mas principalmente para obter o selo de kosher."