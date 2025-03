"Adolescência": um convite para refletir sobre ser adolescente hoje

Estranho país

A geração de Jamies e Katies da vida real são os chamados nativos digitais, toda a sua existência é pautada pelo impacto das redes. Eles convivem muito mais no digital que no real. E é nesse estranho país, sem leis definidas e com idioma próprio, onde a maioria deles se movimenta quando estão aparentemente seguros em seus quartos, isolados nos pátios das escolas ou burlando o uso do celular durante as aulas.

É nesse idioma estranho de termos como incel e emojis enigmáticos que se comunicam e têm seu grau de popularidade, aceitação, rejeição ou até mesmo felicidade medidos em curtidas. A série nos impõe a necessidade de compreender esse mundo novo, onde a ciberviolência pode sair das telas e ceifar vidas de verdade.

A narrativa é extremamente silenciosa e eloquente, cada episódio tenta lançar luz sobre uma faceta possível que leve à alguma resposta definitiva sobre aquele crime hediondo e incompreensível. Observe que a palavra "entendimento" se repete diversas vezes. Vale notar que todo o texto é repleto de armadilhas da linguagem, sinais de nosso tempo, no qual as palavras e os símbolos andam armados.

A grande questão que circula durante a trama parecer ser: Afinal, de quem é a culpa? Só do menino? Da omissão da família? Da insuficiência da escola? Dos aspectos culturais distorcidos como masculinidade tóxica, pornografia, padrões de beleza, bullying? Claro que não há uma resposta única para algo tão complexo.

A ficção nos provoca a refletir