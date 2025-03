Ataque a faca deixa feridos no centro histórico de Amsterdã

Polícia investiga motivação

Segundo as autoridades, o motivo do ataque ainda não está claro. Pessoas presentes no local dizem que o agressor esfaqueou várias pessoas de forma aleatória.

"Eu vi uma faca de pelo menos 10 centímetros saindo das costas da moça, entre seus ombros", disse uma testemunha ao jornal Het Parool, de Amsterdã.

A polícia de Amsterdã pediu às testemunhas que compartilhem com as autoridades qualquer gravação do incidente.

"A investigação policial está em pleno andamento e é atualmente a maior prioridade", disse a prefeita de Amsterdã, Femke Halsema, em um comunicado.

"Esperamos esclarecer em breve os antecedentes desse horrível incidente", acrescentou ela. "Nossos corações estão com as vítimas, suas famílias e seus entes queridos."