Coreia do Sul enfrenta piores incêndios da história do país - Incêndios florestais sem precedentes se alastram há sete dias. Destruição já deixou 27 mortos e 37 mil deslocados no sudeste do país. Patrimônios históricos, incluindo dois templos de mil anos, viraram fuligem.Equipes de resgate correm nesta quinta-feira (26/03) para salvar pessoas e patrimônios históricos durante os maiores e mais letais incêndios florestais já registrados na Coreia do Sul, que avançam pelo sétimo dia. Ao menos 27 pessoas morreram e 37 mil foram deslocadas de suas casas devido ao fogo, de acordo com as autoridades coreanas.

Os incêndios devastaram até o momento mais de 35 mil hectares (o equivalente a cerca de 35 mil campos de futebol) no sudeste do país. O clima seco e os ventos fortes ajudaram a espalhar o fogo.

Entre as milhares de pessoas que tiveram de deixar suas casas, estão moradores de uma aldeia tradicional declarada patrimônio mundial da Unesco, a vila Hahoe, fundada entre os séculos 14 e 15. Vários presos também tiveram de ser transferidos.