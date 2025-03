Kim Jong-un supervisiona testes de drones kamikazes com IA - Ditador da Coreia do Norte exibiu novos equipamentos, levantando preocupação sobre cooperação do regime com a Rússia, para onde tem enviado equipamentos e tropas para a guerra usadas na guerra contra a Ucrânia.Numa exibição de capacidade militar da Coreia do Norte, o ditador Kim Jong-un supervisionou testes com drones kamikazes e drones de reconhecimento supostamente habilitados para funcionar com inteligência artificial (IA), informou a mídia estatal KCNA nesta quinta-feira (27/03).

"O campo de equipamentos não tripulados e inteligência artificial deve ser priorizado e desenvolvido na modernização das forças armadas", disse o ditador norte-coreano, segundo a KCNA.

Drones kamikazes são veículos aéreos não tripulados equipados com cargas explosivas. Eles também estão sendo usados por ambos os lados da guerra na Ucrânia, com a Rússia recebendo apoio da Coreia do Norte. Os testes, portanto, vieram como um sinal de alerta sobre a cooperação militar entre Pyongyang e Moscou.