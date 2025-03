Líderes europeus descartam suspender sanções contra a Rússia - Representantes de 30 países se reuniram em Paris e concordaram em manter pressão contra Moscou. Envio de tropas de paz, proposto por França e Reino Unido, não foi consenso.Representantes de países europeus reunidos em Paris descartaram nesta quinta-feira (27/03) levantar as sanções aplicadas contra a Rússia e avançaram nos planos de enviar tropas à Ucrânia para garantir um eventual acordo de paz.

Por iniciativa da França e do Reino Unido, cerca de 30 líderes europeus discutiram as garantias de segurança que a Europa poderia oferecer à Ucrânia no caso de um cessar-fogo, incluindo o envio de forças militares por uma "coalizão de interessados".

Para as autoridades europeias, o maior temor é que o presidente russo Vladimir Putin possa ser encorajado a realizar um novo ataque na Ucrânia, ou mesmo em outro lugar da Europa, caso ele consiga um acordo com os EUA cujos termos sejam favoráveis.