Mulheres negras em cena

Aqui, não era a vida que imitava a arte, mas sim uma parte da arte que seguia sendo controlada por pessoas que se recusavam a enxergar a complexidade densa e profunda que marcou a vida de mulheres negras, fossem elas empregadas domésticas, professoras do ensino médio, mães solo ou empresárias de sucesso.

Mas é preciso dizer que, apesar do nosso já conhecido silenciamento racista, a possibilidade de sermos enredados pelas vidas de diferentes mulheres negras tem uma história mais longa, que, sem dúvida alguma, passa pelo encantamento ou o "chamado" da dramaturgia, mas também pela organização coletiva de artistas negros que não se curvaram aos papeis que lhes eram atribuídos dentro ou fora dos palcos.

Longa história

Entre final do século 19 e as primeiras décadas do 20, o Teatro de Revista floresceu no Brasil. Caracterizado por uma estrutura fragmentária, marcada por esquetes humorísticos, números musicais, danças e sátiras sociais ou política e com forte apelo popular, ele se consolidou como um espaço privilegiado de comentário crítico e entretenimento nas principais cidades, especialmente no Rio de Janeiro, que era a capital do país.

O que muita gente não sabe é que, apesar da existência dos black-faces em determinadas das peças, algumas atrizes negras se destacaram no Teatro de Revista. Chiquinha Gonzaga foi uma das pioneiras na composição de músicas para esse gênero teatral, colaborando ativamente com artistas negras e abrindo espaços para elas em um meio dominado por homens brancos.

Ascendina dos Santos e Alda Garrido são duas atrizes que se destacaram nesse gênero. Ascendina foi uma atriz negra, de pele retinta que atuou no Teatro de Revista nas primeiras décadas do século 20, participando de revistas e operetas em companhias populares, ganhando fama por sua presença cênica e suas performances musicais. Já Alda se projetou no Teatro de Revista como atriz cômica, tendo sido uma das figuras mais populares nas décadas de 1920 e 1930. Reconhecida por seu carisma, presença de palco e domínio da sátira, sua atuação contribuiu para ampliar a presença de mulheres não-brancas no teatro, mesmo em meio a limites de representação e aos estigmas de gênero e cor.