PGR pede arquivamento de inquérito sobre falsificação de comprovante vacinal de Bolsonaro

Bolsonaro sempre negou qualquer irregularidade no caso e diz que nunca tomou o imunizante. Segundo a PF, porém, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente, Mauro Cid, disse em depoimento de delação premiada, que Bolsonaro lhe pediu para inserir os dados falsos no sistema e mudar seu status de vacinação e do de sua filha, Laura.

Cid também afirmou que entregou os certificados falsos ao então chefe do Executivo pessoalmente.

No entanto, Gonet argumentou que outras fontes e documentos não validavam essa acusação. "Ocorre que somente o colaborador [Cid] afirmou que o Presidente lhe determinara a realização do ato. Essa solicitação é elemento de fato central para que a conduta típica, crime de mão própria, lhe possa ser imputada. [...] A jurisprudência da Corte exigir que a informação do colaborador seja ratificada por outras provas, a fim de que a denúncia seja apresentada", escreveu o PGR.

Gonet separa caso de inquérito que investiga golpe de Estado

A decisão ocorre um dia após a Primeira Turma do STF tornar Bolsonaro réu por cinco crimes, incluindo o de tentativa de golpe de Estado. O procurador-geral procurou separar os dois inquéritos em sua manifestação, na tentativa de não tirar a validade do depoimento de Cid.

"A situação destes autos difere substancialmente da estampada na PET 12100, em que provas convincentes autônomas foram produzidas pela Polícia Federal, em confirmação dos relatos do colaborador", afirmou.