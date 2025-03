Taiwan condena quatro militares acusados de espionar para a China - Entre os condenados estão três soldados encarregados da segurança do presidente, considerados culpados de repassarem informações para Pequim em troca de dinheiro. Processos como este cresceram 540% entre 2022 e 2024.Quatro soldados taiwaneses, incluindo três membros de uma unidade encarregada da segurança do gabinete do presidente, foram condenados à prisão nesta quarta-feira (26/03). Eles foram considerados culpados de fotografar e vazar informações confidenciais para a China, informou um tribunal de Taipé

O quarto militar estava alocado no comando de informações telecomunicações do Ministério da Defesa. Todos foram condenados a penas de prisão que variam de cinco anos e 10 meses a sete anos por passar "informações militares internas que deveriam ser mantidas em sigilo para agentes da inteligência chinesa por vários meses", disse o tribunal.

Segundo a declaração, os réus trabalharam para "unidades extremamente sensíveis e importantes, mas violaram seus deveres ao aceitar subornos e roubaram segredos ao fotografar", disse a declaração. "Seus atos traíram o país e colocaram em risco a segurança nacional", continuou a corte.