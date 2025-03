Tanques em vez de carros: mercado de trabalho da Alemanha em mutação

A concorrente Rheinmetall igualmente aposta na transferência de pessoal: um antigo especialista em peças para o setor petrolífero está fabricando canos de canhões para tanques blindados, numa unidade no Norte alemão; uma ex-esteticista agora laqueia granadas.

Segurança ralenta remanejamento de pessoal

Porém a transição de um setor civil para um armamentista não é tão fácil assim, esclarece a consultora de pessoal Eva Brückner, especializada na indústria de segurança e defesa. "Uma troca só é possível em determinadas posições e especialidades": o operário que trabalha na esteira da Volkswagen e companhia, pode também atuar em certas empresas armamentistas; assim como um engenheiro, após um período de treinamento.

Em outras funções, contudo, tal não é possível, como na distribuição ou aquisições: "Um comprador do setor de automóveis, acostumado que o fornecedor salte quando ele manda, nós não podemos simplesmente trazer para a indústria de armamentos", exemplifica a diretora-gerente da consultora de recursos humanos Heinrich & Coll.

Outro obstáculo são os controles de segurança obrigatórios para grande parte do pessoal, os quais exigem tempo: "Os prazos para concessão dessas licenças no momento não permitem um remanejamento rápido do pessoal necessário", confirma Hans Christoph Atzpodien, diretor-chefe da Confederação da Indústria de Segurança e Defesa alemã.

Para os candidatos de países que representam risco significativo à segurança alemã, as exigências são especialmente altas. Da lista do Ministério do Interior constam, por exemplo, o Afeganistão, China, Vietnam, Iraque, Irã, Síria e as antigas repúblicas soviéticas. Uma mera estadia mais prolongada num desses Estados já é extremamente problemática para um contrato no setor armamentista.