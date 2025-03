Tarifa sobre carros importados deve aumentar preço nos EUA

As tarifas devem, portanto, atingir tanto as marcas estrangeiras quanto as americanas, que fabricam alguns de seus veículos no Canadá ou no México, favorecidas por acordos comerciais.

Tendo isso em vista, analistas apontam que a barreira tarifária deve aumentar preços para os consumidores, sobretudo os americanos, e desestruturar cadeias de suprimento.

No início de março, Trump suspendeu por um mês as tarifas sobre os automóveis vindos do México e do Canadá, com o recado de que as montadoras deveriam começar a mudar a produção para os Estados Unidos, animando os mercados. Após o anúncio das tarifas desta quarta, as ações das principais montadoras caíram – inclusive as da Tesla, de Elon Musk, o conselheiro mais notório de Trump. A montadora chegou a declarar, em comunicado sem assinatura, que as tarifas podem prejudicar seus negócios.

Quase metade dos carros vendidos nos Estados Unidos é fabricada fora do país. Desse total, cerca de metade vem do México e do Canadá. O Japão, a Coreia do Sul e a Alemanha também estão entre os principais fornecedores. Mesmo as unidades fabricadas nos EUA sentirão o impacto do tarifaço – quase 60% das peças dos carros montados nos EUA vêm de fora.

Jonathan Smoke, economista-chefe da Cox Automotive, uma empresa de pesquisa de mercado, estimou ao jornal The New York Times que uma tarifa de 25% sobre os produtos do México e do Canadá acrescentaria 3.000 dólares (aproximadamente R$ 17.220) ao custo de um carro fabricado nos Estados Unidos, dada a dependência das montadoras de componentes importados.

As tarifas também implicam custos adicionais para ampliação do parque industrial, o que também pode prejudicar o setor ao reduzir lucros e vendas e trazer mais riscos para uma recessão, avaliam especialistas.