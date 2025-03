UE aconselha cidadãos a montarem "kit de sobrevivência" para crises - Lista inclui medicamentos, comida, rádio, lanterna e canivete. Bloco quer uniformizar resposta dos países-membros a pandemias, crises climáticas ou conflitos armados. Comissária diz que objetivo não é criar pânico.A Comissão Europeia orientou os governos dos países-membros da UE nesta quarta-feira (26/03) a implementarem medidas para garantir que seus cidadãos e serviços essenciais estejam preparados para lidar com possíveis crises futuras, como incêndios florestais, acidentes industriais, pandemias, ciberataques e até mesmo conflitos armados.

As diretrizes também aconselham residentes dos países do bloco a prepararem um kit de sobrevivência para enfrentar as primeiras 72 horas de uma possível situação de emergência nacional. Entre os itens indicados na lista, a Comissão sugere o estoque de alimentos, água, dinheiro em espécie, remédios, documentos, baterias, roupas quentes, uma lanterna, um canivete e até um rádio analógico.

A proposta foi detalhada em um vídeo gravado por Hadja Lahbibi, comissária da UE para Preparação, Gestão de Crises e Igualdade, e publicado nas redes sociais. Na gravação, ela tira os itens essenciais de uma bolsa. "Bem-vindos ao 'O que tem na minha bolsa?'. Edição de sobrevivência", diz ela. "'Preparado para tudo' – esse deve ser nosso novo estilo de vida europeu", completa o texto da publicação.