O que os EUA querem da Groelândia e o que esperar da polêmica viagem de Vance?

Grande importância geopolítica

Para os americanos, a maior ilha do mundo tem, de fato, grande importância geoestratégica. Os EUA fazem fronteira com o Ártico através do estado do Alasca e operam uma base da Força Aérea no noroeste da Groenlândia desde 1951. A base é uma parte importante do sistema americano de alerta precoce para possíveis ataques de mísseis balísticos intercontinentais.

De acordo com a revista militar austríaca Militär Aktuell, a pista da base de Pituffik é usada para mais de 3 mil voos anuais dos EUA e de outros países. A base é a instalação mais ao norte do Pentágono e abriga o porto de águas profundas mais ao norte do mundo.

Outro fator importante são as rápidas mudanças climáticas no Ártico: com o derretimento do gelo, abrem-se novas rotas de navegação que antes ficavam bloqueadas na maior parte do ano ou até mesmo o ano inteiro. Segundo as previsões, a calota de gelo do Ártico deverá sofrer um recuo considerável durante os meses de verão entre 2030 e 2040. Isso pode levar ao estabelecimento de três novas rotas de navegação para a viagem do Pacífico ao Atlântico - significativamente mais curtas do que as rotas anteriores.

Matérias-primas sob o gelo

Uma dessas rotas, a chamada Passagem do Nordeste, perto do território russo, já está sendo expandida pela China e pela Rússia como uma rota comercial e marítima para o transporte de matérias-primas.