Como o Brasil se prepara para enfrentar incêndios florestais em 2025

Especialistas ouvidos pela DW veem avanços nas ações de prevenção e combate aos incêndios. Mas apontam desafios para enfrentar o fogo, como falta de recursos, necessidade de campanhas de conscientização, engajamento da sociedade, um maior empenho dos estados e a diminuição do desmatamento.

O que esperar do clima

No dia 22 de março, foi realizada a segunda reunião dos órgãos federais para discutir as perspectivas climáticas para o ano. Os pesquisadores alertaram que há riscos de incêndios na Amazônia, embora talvez não tão severos como no ano passado – o bioma concentrou mais da metade das queimadas de 2024. Já no Cerrado e no Pantanal espera-se o agravamento da seca.

O objetivo da portaria que declarou emergência ambiental devido aos riscos de incêndios florestais, em 27 de fevereiro, é permitir ações mais rápidas do poder público em todos os níveis. No ano passado, documento semelhante foi publicado em 29 de abril.

"Com essas informações, os agentes públicos tomarão as medidas necessárias para agir em conformidade com o risco posto. A construção da portaria envolve muito trabalho, ciência, reuniões e o processo de reestruturação do sistema de enfrentamento às emergências climáticas, que nos possibilita atuar com base em dados que a melhor ciência meteorológica nos aponta", afirmou a ministra Marina Silva durante lançamento dos planos do governo.

O governo federal está priorizando o tema, analisou Ane Alencar, diretora de Ciências do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) e coordenadora do MapBiomas Fogo. "Eu percebo que houve o início de um processo de estruturação para lidar com fogo no Brasil. Isso poderia ter chegado antes. Mas o pessoal foi aprendendo, como se tivesse trocando a roda com o carro andando."