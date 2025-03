Forte terremoto de magnitude 7,7 atinge Mianmar e Tailândia - Tremores destruíram prédios, estradas e outras estruturas nos dois países do Sudeste Asiático, e foram sentidos ainda em partes da China e da Índia.Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu o centro de Mianmar nesta sexta-feira (28/03), causando destruição em prédios e estradas. Os tremores também foram sentidos na Tailândia, onde prédios desabaram, e em menor intensidade em regiões da Índia e da China. Ainda não há estimativa de mortos ou feridos.

O epicentro do tremor foi localizado a 16 quilômetros a noroeste da cidade birmanesa de Sagaingue, a uma profundidade de 10 quilômetros, de acordo com informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), e aconteceu por volta das 12h50, horário local.

Na cidade de Aungban, no interior de Mianmar, um hotel desabou e muitas pessoas estão presas no local, segundo relatos das equipes de resgate nas mídias sociais.