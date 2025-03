Justiça da Espanha anula condenação de Daniel Alves por estupro - Tribunal Superior de Justiça da Catalunha revogou condenação do ex-jogador por estupro. Ele havia sido condenação a prisão por caso que teria ocorrido em 2022, mas respondia em liberdade.O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC) absolveu nesta sexta-feira (28/03) o ex-jogador de futebol Daniel Alves da acusação de estupro que enfrentava desde 2022.

O ex-atleta brasileiro havia sido condenado em primeira instância a 4 anos e 6 meses de prisão em fevereiro do ano passado, após ter sido acusado de estuprar uma jovem na boate Sutton, em Barcelona, em dezembro de 2022.

O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, porém, aceitou, por unanimidade, o recurso apresentado pela defesa do ex-jogador do Barcelona e do São Paulo. A corte considerou que as provas apresentadas no julgamento não "superaram os padrões exigidos pela presunção de inocência".