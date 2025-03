Chernobyl em perigo? Ucrânia faz reparo em estrutura de proteção após ataque russo

Segundo ele, nos próximos dias especialistas de institutos de pesquisa se encontrarão em Chernobyl para começar o exame das avarias, e "recomendações provisórias para os trabalhos de reparação deverão ser apresentadas dentro de um mês".

O NSC foi construído por sobre o sarcófago de concreto provisório que cobre o Bloco 4 da usina, explodido em 26 de abril de 1986, com o fim de evitar a propagação de radioatividade. Para tal, 45 países doadores colaboraram com a Ucrânia, reunindo mais de 1,5 bilhão de euros num projeto que envolveu 10 mil participantes de 40 nações. Desde a assinatura do contrato até a entrada em funcionamento do abrigo, em 2019, transcorreram quase 12 anos.

Esforços internacionais pelo NSC quase perdido

Ishchenko informa que na área danificada as taxas de radiação são normais: "O pessoal continua trabalhando, só o sistema de regulagem de pressão não funciona mais, e se registrou umidade do ar levemente elevada. Isso se deve ao impacto e à queda de pressão sob o abrigo, que não está mais intacto."

Apesar de a queda de pressão no NSC não representar ameaça imediata, especialistas apontam outros perigos. No momento é impossível desmontar o velho sarcófago de concreto erguido logo após o desastre de 1986, explica Dmytro Humeniuk, do Centro Técnico-Científico Estatal para Segurança Radioativa da Ucrânia.

No entanto, a nova proteção foi instalada justamente para esse fim, pois o velho sarcófago está em más condições. Há 18 traves instáveis, e teme-se que uma das três vigas principais desmorone a qualquer momento. Caso partes da estrutura tombem dentro da cobertura danificada, poeira radioativa se espalharia, possivelmente provocando vazamento de radiação.