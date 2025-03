Ataques israelenses deixam 40 mortos em Gaza no dia da celebração do fim do Ramadã - Israel intensifica operação militar contra o território palestino no dia que marca a "celebração do fim do jejum". Netanyahu afirma negocia "sob fogo" e que Hamas "será autorizado a deixar" Gaza se entregar suas armas.Pelo menos 40 pessoas morreram em ataques israelenses contra a Faixa de Gaza desde a meia-noite deste sábado (30/03).

Os bombardeios coincidem com o início, neste domingo, da festa do Eid al-Fitr, a "celebração do fim do jejum", que marca o fim do mês sagrado do Ramadã e na qual, tradicionalmente, as famílias rezam e depois se reúnem para comer pratos especiais.

Os ataques aconteceram em diferentes pontos do enclave, que já acumula quase 1.000 mortos desde que Israel retomou sua ofensiva no último dia 18 de março, rompendo um cessar-fogo de quase dois meses com o grupo palestino Hamas.