Como Erdogan colocou a Turquia na rota do autoritarismo

Em 2005, começaram as negociações oficiais para a admissão da Turquia na União Europeia. O processo impulsionou a modernização do ordenamento jurídico do país em um ritmo inédito. Erdogan fomentou o desenvolvimento da infraestrutura, e a classe média cresceu.

Mas a maré virou em 2013, com os protestos no Parque Gezi. O que começou como uma pequena manifestação contra um projeto de construção em Istambul logo se transformou em um movimento contra a política autoritária de Erdogan e as crescentes restrições à liberdade de expressão.

O governo reagiu com gás lacrimogêneo, canhões de água e balas de borracha. Oito pessoas morreram e milhares ficaram feridas. Erdogan classificou os protestos como uma "tentativa de golpe" e fez deles uma oportunidade para consolidar seu poder.

Alinhamento à comunidade religiosa

Em seus mais de 20 de poder, Erdogan apoiou a parcela da sociedade turca mais apegada à religião. Uma de suas vitórias foi desfazer a proibição do uso do véu islâmico (hijab) em prédios e repartições públicas. Sua esposa, Emine, sempre o usa; as filhas do casal estudaram nos Estados Unidos para que não precisassem deixar de cobrir a cabeça.

"Sou um pai em sofrimento. Minhas duas filhas estudam em universidades no exterior por causa disso, porque não podem fazer isso [usar o hijab] na Turquia, se quiserem observar sua fé", disse Erdogan em 2004 ao canal francês LCI.