Irã rejeita negociações diretas sobre armas nucleares após Trump ameaçar bombardeio - Presidente americano ameaçou bombardear o país se não houver novo acordo de desarmamento. Presidente iraniano diz concordar com conversas indiretas e que EUA precisa provar confiança.O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, rejeitou neste domingo (30/03) a ideia de celebrar negociações diretas com o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre seu programa nuclear.

Trump enviou uma carta ao líder supremo iraniano, Ayatollah Khamenei, no início deste mês, pedindo que o Irã chegue a um novo acordo nuclear com os EUA. Em dezembro, a ONU alertou que o país está "aumentando drasticamente" seu enriquecimento de urânio e avança em direção à bomba nuclear.

"Respondemos à carta do presidente dos EUA via Omã e rejeitamos a opção de conversas diretas, mas estamos abertos a negociações indiretas", disse Pezeshkian durante uma reunião com seu gabinete transmitida pela TV iraniana.