Mianmar tem mais terremotos enquanto busca por sobreviventes

A busca por sobreviventes tem sido majoritariamente conduzida por moradores locais. Eles não dispõem de maquinário adequado e trabalham com as próprias mãos ou pás, sob um calor de 41º C.

À tarde (horário local), uma nova e breve rodada de tremores de magnitude 5,1 deixou a população em pânico.

Muitos dormiram à noite na rua, seja por terem perdido suas casas ou por medo de novos desabamentos.

Socorro ainda não chegou a muitas regiões

A extensão dos danos causados pelo terremoto ainda não é totalmente conhecida porque muitas regiões seguem inacessíveis para os serviços de resgate, segundo Cara Bragg, gerente da agência humanitária Catholic Relief Services em Mianmar.

"Hospitais estão com dificuldades de dar conta do influxo de pessoas feridas. Faltam suprimentos médicos, e as pessoas estão penando para encontrar comida e água potável", afirmou Bragg à agência de notícias AP.