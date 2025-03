Multiplicação de valas clandestinas agrava crise de desaparecidos no México - Guerra contra as drogas fez disparar o número de pessoas desaparecidas no país. Novas covas ilegais encontradas em Teuchitlán são novo capítulo de um fenômeno que se agrava há décadas.A descoberta de sapatos, restos de roupas e ossos humanos carbonizados em um "campo de treinamento" do narcotráfico no município mexicano de Teuchitlán é apenas o capítulo mais recentes do mapa desolador dos desaparecidos no México, um país coberto de cemitérios clandestinos.

No local, identificado como um centro de extermínio usado pelo cartel, voluntários encontram centenas de objetos pessoais e restos mortais após seguirem uma denúncia anônima em meados de março. A descoberta agravou a crise enfrentada no país. Seis meses antes, a Guarda Nacional havia estado no local e iniciado trabalhos de busca, mas encerraram as atividades com poucos avanços. A presidente Claudia Sheinbaum ordenou uma investigação para apurar possível omissão dos agentes públicos.

"Teuchitlán, infelizmente, veio para abrir os olhos não apenas do México, mas do mundo inteiro, para que percebam que os desaparecimentos aqui são um fenômeno horrível que vem ocorrendo há anos e só vem piorando", disse Aranzazú Ayala Martínez, da organização Quinto Elemento Lab, à DW.