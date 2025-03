Netanyahu desafia mandado de prisão do TPI e marca viagem à Hungria - País europeu é membro do Tribunal Penal Internacional, que pede prisão do israelense por supostos crimes de guerra. Premiê húngaro diz não ser obrigado a cumprir a decisão da Corte.O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deve viajar para a Hungria nesta semana, segundo anunciou seu gabinete neste domingo (30/03), apesar de ser alvo de uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI).

O premiê israelense foi indiciado pela Corte por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade no conflito com o Hamas, na Faixa de Gaza. Como a Hungria é membro do TPI, estaria sujeita a cumprir a ordem de prisão contra o israelense.

"Na quarta-feira, 2 de abril de 2025, o primeiro-ministro, Benjamín Netanyahu, visitará a Hungria, onde se reunirá com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán", disse o gabinete israelense em um breve comunicado. Ele retornará a Israel em 6 de abril.