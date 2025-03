Rudolf Steiner, pai da antroposofia e figura controversa

Antroposofia ganha mundo

Apesar de seus elementos mais excêntricos – tais como a crença nos continentes perdidos da Atlântida; a confluência da personagem bíblica de Lúcifer com o Ahriman do zoroastrismo; ou a incorporação do carma e da reincarnação no quadro conceitual do cristianismo –, a antroposofia de Steiner provou-se atraente, num momento em que a religião tradicional estava em declínio, e a emergente compreensão científica do mundo ameaçava negar qualquer sentido transcendente à vida.

"Acho que ele proporcionou um senso de significado, de propósito. A gente pode ficar achando a coisa toda meio maluca [...]. Mas, ponhamos isso de lado, e ele está basicamente tentando despertar e reconhecer os seres humanos e sua natureza total, seu idealismo", justifica Lachman.

Muitos acorreram ao novo movimento, e Rudolf Steiner – segundo consta, dotado de carisma contagiante – tornou-se extremamente popular: "Havia engarrafamentos em Berlim, filas na frente dos auditórios onde ele estivesse dando suas palestras", conta o biógrafo.

Ao longo dos anos, ele e seus adeptos aplicaram os conceitos antroposóficos à arquitetura, dança, medicina (na forma de práticas alternativas), teoria política, finanças, agricultura (com o cultivo biodinâmico como uma forma de precursora da agricultura orgânica, mas envolvendo uma abordagem mística).

A influência foi especialmente forte na educação, seja na forma das escolas Waldorf – que priorizam antes um currículo criativo não tradicional, à frente do ensino de gramática e matemática – seja nas comunidades Camphill, de apoio a portadores de deficiências e de necessidades especiais.