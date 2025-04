Agricultores americanos temem guerra comercial com a China

Chego a Greenwood, a duas horas de carro de Washington, onde tenho encontro marcado com Richard Wilkins, que cultiva soja desde 1973. Ele exporta parte do produto para os mercados globais através do Porto de Virgínia. Como é inverno, os seus campos estão vazios.

O fazendeiro argumenta que os EUA tentaram liderar pelo exemplo, ao abrir amplamente seus mercados para importações de todo o mundo: "A expectativa era que esse exemplo encorajaria outros países a fazerem o mesmo e nos darem acesso. Se as tarifas são necessárias para nos posicionar melhor num mercado aberto e na livre concorrência no resto do mundo, estou totalmente do lado do presidente."

Assim como outros agricultores, ele "sente muito forte" que Trump tenha, de fato, "uma grande simpatia pelo fazendeiro americano".

"Aguentem junto comigo": até quando?

Josh Messick, do município de Sussex, tem 27 anos e trabalha desde os 12 nas plantações da família, cuja fazenda de 485 hectares produz milho, soja, trigo e cevada. Ele está preocupado com a atual volatilidade do mercado: "É definitivamente uma época assustadora. A gente não sabe se quer fechar um contrato [de venda] de milho agora, ou esperar até o outono, na época da colheita. Eu simplesmente tenho que confiar que o Trump vai nos dar respaldo."

Talvez o impacto total das medidas comerciais trumpistas não se faça sentir até a próxima safra. No curto prazo, alguns produtos agrícolas devem ficar mais baratos para o consumidor se as exportações caírem. Por outro lado, milho, trigo e soja só representam uma parcela relativamente pequena dos preços dos alimentos no varejo.