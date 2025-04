Alemanha avalia revogar cidadania de "antissemitas"

"Manteremos a possibilidade de a pessoa se naturalizar após cinco anos [vivendo no país]", disse o deputado. Por essa proposta, segundo ele, ficaria mantida também a possibilidade de uma naturalização ultrarrápida, já em três anos, nos casos excepcionais de integração.

Mas a proposta dos conservadores de ampliar as possibilidades de cancelamento do passaporte de pessoas com dupla cidadania não havia sido bem recebida pelo SPD até bem pouco tempo atrás. Os social-democratas, que elegeram uma bancada bem menor ao Parlamento, parecem ter sido forçados a dar o braço a torcer.

A resistência à proposta dentro do SPD se deve ao receio de alguns políticos que a consideram discriminatória por distinguir entre cidadãos "nativos" e "agregados": seria a naturalização, afinal, apenas uma espécie de estágio probatório, que pode ser suspenso a qualquer momento? Seria um alemão com dupla cidadania menos alemão?

Cidadania alemã revogável?

Políticos do SPD, como o prefeito de Bremen, Andreas Bovenschulte, já haviam alertado sobre isso quando a ideia foi posta à mesa ainda no início das negociações nos grupos de trabalho. A mensagem para os mais de 6 milhões de alemães com mais de uma cidadania que vivem no país seria "bem problemática", disse Bovenschulte à revista alemã Der Spiegel: "Eles vão acabar achando que a cidadania deles vale menos e que eles não são tão parte da sociedade assim."

É assim que Abdel (nome fictício) diz se sentir. Ele é alemão, nasceu em Berlim. Além do passaporte alemão, possui também um documento da Jordânia, onde os antepassados palestinos dele se refugiaram – a avó dele nasceu em Jerusalém Oriental. "A situação está muito tensa. Para pessoas como eu poderia ficar muito desconfortável", afirma.