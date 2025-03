Matemáticos decifram enigma centenário da física dos fluidos

A comunidade matemática chinesa comemorou esse avanço com entusiasmo. Nas redes sociais, de acordo com o jornal South China Morning Post, o evento chegou a ser descrito como parte de "um ano de milagres" para os matemáticos chineses, destacando o papel desempenhado por Deng e Ma no resultado. Como Ma explicou na plataforma Zhihu, o sexto problema de Hilbert se trata de entender se as leis físicas podem ser vistas como consequências lógicas de axiomas matemáticos. Neste caso, parece que sim.

Nesse sentido, alguns especialistas destacam a magnitude desse avanço. "Este é um resultado importante do meu ponto de vista. Eu achava que era algo completamente fora de alcance", disse à New Scientist Benjamin Texier, da Universidade de Lyon, na França, que não participou do estudo.

No entanto, os próprios pesquisadores são cautelosos. Hani observou que eles não acreditam que seu trabalho encerra completamente a busca de Hilbert, mas abre novos caminhos para uma melhor compreensão das limitações dos modelos matemáticos atuais.

A descoberta tem o potencial de revolucionar a compreensão de fenômenos complexos na atmosfera e nos oceanos. Há um interesse particular em entender o que acontece quando equações de fluidos desenvolvem particularidades – pontos onde soluções matemáticas perdem o sentido – algo comum na ciência atmosférica e na oceanografia.

Diante da complexidade do tema, todas as implicações do novo estudo ainda não estão claras. "Acho que vai ser preciso muito esforço da comunidade [científica] para digerir isso", disse Texier.

Futuro da mecânica dos fluidos