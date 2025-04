Militares dos EUA que sumiram na Lituânia são encontrados mortos; 1 segue desaparecido

Centenas de tropas locais e estrangeiras e outras equipes de resgate, incluindo engenheiros e mergulhadores, estiveram envolvidas na operação de resgate.

No entanto, a recuperação do blindado não esclareceu inicialmente o destino dos quatro soldados americanos que estavam a bordo. O Ministério da Defesa da Lituânia disse que a investigação ainda está em andamento.

"Após a conclusão da operação para remover o veículo blindado do pântano, a Polícia Militar da Lituânia e os investigadores dos EUA continuam seu trabalho no local", escreveu o ministério nas mídias sociais.

"Permaneceremos pacientes e concentrados enquanto eles coletam mais informações sobre a situação."

Mais de 1.000 soldados americanos estão estacionados na Lituânia, membro da Otan e da União Europeia, em uma base rotativa.

As relações da Lituânia com a Rússia e com Belarus, um aliado próximo de Moscou, se deterioraram com a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022.