Protestos de aposentados na Argentina refletem dilema latino-americano

Protestos na Argentina revelam face da crise da previdência na América Latina -País enfrenta onda de manifestações de aposentados, com dilema comum a toda América Latina: como manter a viabilidade do sistema de proteção social diante do envelhecimento da população? Uma onda de protestos de aposentados em Buenos Aires chamou atenção pela participação de grupos radicais de torcedores de futebol e a intensa repressão da polícia. Em um dos atos, no último dia 12 de março, mais de 100 pessoas foram detidas, na mais violenta manifestação desde a posse do presidente da Argentina, Javier Milei, em dezembro de 2023.

O episódio expôs a insatisfação crescente de um segmento da sociedade argentina com as políticas de Milei, mas também revela uma das faces de um dilema mais amplo comum aos demais países da América Latina: como manter a previdência sustentável diante do cada vez mais acelerado envelhecimento da população?

As queixas dos aposentadores argentinos são justificáveis, avalia Javier Curcio, diretor do Departamento de Economia da Universidade de Buenos Aires. "Dentro do ajuste das políticas públicas argentinas, os aposentados são um dos principais grupos afetados", afirma