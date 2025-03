Terremoto em Mianmar, país sob repressão militar, tem dimensão também espiritual - Potencial destruidor é agravado por uma guerra civil que fragilizou o país e dificulta a entrega de ajuda internacional. População, que perdeu importantes templos, vê punição espiritual coletiva.O terremoto que atingiu Mianmar na sexta-feira (28/3) afetou duramente o país do Sudeste Asiático. Há mais de 2 mil mortos confirmados, mas o número pode subir à medida que orças de resgate chegam a regiões remotas.

Imagens nas redes sociais de Mandalai, cidade de 1,6 milhão de habitantes próxima ao epicentro do terremoto, mostram ruas onde metade das casas desabou ou foi danificada. E antes mesmo da tragédia as Nações Unidas já contabilizavam 20 milhões de habitantes em situação precária, dependentes de ajuda humanitária.

As conexões telefônicas e de energia no centro do país só funcionam esporadicamente, quando funcionam. A DW conseguiu fazer contato com pessoas em Yangon, na costa do país, que aguardavam desesperadamente por notícias de familiares e amigos em Mandalai.