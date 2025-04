Ultradireita europeia critica condenação de Marine Le Pen - Membros da ultradireita da Hungria, Espanha, Holanda, Romênia, Itália e Bélgica manifestam solidariedade a Le Pen e acusam Justiça de conduzir julgamento "político" para barrar candidatura à Presidência.Diversos representantes da ultradireita europeia criticaram a condenação da política francesa Marine Le Pen, afastada da corrida presidencial nesta segunda-feira (31/03) após ser condenada sob acusação de peculato.

Os políticos da cena de ultradireita europeia afirmaram que o julgamento foi "político", e visa somente minar as chances de Le Pen assumir a Presidência. Líder do partido ultradireitista francês Reunião Nacional (RN), ela era apontada como uma das candidatas mais fortes nas eleições presidenciais na França, em 2027.

Os políticos nacionalistas também acusaram o establishment político de "perseguir" e "minar" as vozes do que chamaram de "defensores europeus da liberdade e da democracia". Parte deles esteve reunida com Le Pen na Espanha, em fevereiro, em um encontro da ultradireita europeia.