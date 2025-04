A faxineira búlgara que virou espiã da Rússia na Áustria

Tzvetanka D. deveria até mesmo filmar Grozev, que consta da lista de procurados do Ministério do Interior russo. Para esse fim, ela alugou um apartamento diante da antiga residência do jornalista investigativo em Viena.

Conhecidos contam que, com o início da pandemia, em 2020, ela começou a espalhar fake news e manipulações sobre o vírus da covid-19, e mais tarde sobre as vacinas. Isso combina com o fato de que a Bulgária é o país da União Europeia com a taxa mais baixa de vacinação, sobretudo devido a informações falsas e à desconfiança em relação a vacinas.

Provavelmente aí Tzvetanka D. chamou a atenção de uma célula russa de espiões – justo os búlgaros que foram condenados por espionagem no início de março de 2025, no Reino Unido. Todos trabalhavam para Jan Marsalek, ex-gerente da empresa fraudulenta alemã Wirecard, o qual fugiu para Moscou e de lá coordenava operações de espionagem e desinformação.

Grozev era o alvo da maioria dessas operações: segundo dados de Londres, ele deveria ser sequestrado e até morto, com a assistência de Tzvetanka D. e de uma outra búlgara. Desmascarada pela BBC, Tzvetelina Gencheva trabalhava no aeroporto de Sófia, de onde acompanhava quando e como jornalistas e dissidentes russos chegavam ou saíam.

Rede de células de espionagem saparentemente desconectadas

Anna Thalhammer, que se ocupou intensamente do assunto Marsalek, desmascarou dois ex-oficiais austríacos, Egisto O. e Thomas V., como colaboradores dos serviços russos e contatos do ex-diretor da Wirecard.