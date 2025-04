A vida no Donbass, linha de frente da guerra na Ucrânia

Impera um vazio deprimente. Apenas algumas pessoas podem ser vistas carregando fragmentos e entulho para fora dos apartamentos que restaram. Também a aposentada Larysa, que está usa uma tala de gesso na mão, limpa seu apartamento. Ela estava em casa com seu marido durante o ataque. O impacto da explosão derrubou o casal, Larysa caiu e quebrou a mão. "Ficamos em estado de choque, e comecei a retirar os vidros porque não conseguíamos sair. Então, chegou o pessoal de resgate e perguntou: 'Vocês enlouqueceram? Arrumem suas coisas bem rápido, vamos puxar vocês pela janela'", diz Larysa.

Só no dia seguinte é que os médicos puderam tratá-los, pois o hospital estava superlotado de feridos naquela noite. "Muitas pessoas morreram", diz Larysa. Ela conta que um jovem casal da cidade de Pokrovsk morava em uma das casas. Eles haviam procurado abrigo em Dobropillia e morreram queimados no ataque.

Outra mulher aparece e diz que seu apartamento foi completamente destruído. "Não tenho uma única lembrança, nenhuma foto do meu filho crescendo, nada. Minhas mãos ainda estão tremendo. Havia cinco cadáveres no corredor do nosso prédio naquela noite", diz a mulher, que estava sozinha no apartamento. Sua filha estava estudando em Kiev e seu marido estava voltando para casa depois de seu turno na mina. "Eu liguei para ele e gritei. Ele chegou rapidamente, mas então fomos atacados por bombas de fragmentação. Quando as pessoas começaram a sair de casa, meio outro drone. As pessoas estavam cobertas de sangue e sendo levadas embora. Foi puro terror. Nunca houve nada parecido em Dobropillia", relata a mulher.

"Que levem o que capturaram"

Desde que a linha de frente se aproximou da cidade de Pokrovsk, em setembro do ano passado, os russos têm bombardeado Dobropillia com frequência cada vez maior. Casas destruídas podem ser vistas em quase todos os bairros. Durante o dia, sempre é possível encontrar pessoas indo buscar água em um poço. Quando perguntados sobre o que pensam a respeito de um cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia, a maioria deles diz que quer a paz. "Muitos dos meus amigos estão mortos", diz Daria, uma jovem da região de Pokrovsk. "Meu irmão está em cativeiro", diz um homem bêbado sentado em um banco com a cabeça baixa.

"Pessoalmente, acho que Donald Trump não pode fazer nada. Ele conversa com Vladimir Putin como se fossem irmãos. Ele deveria estar ao lado da Ucrânia e apoiar seus interesses e não, como parece, os da Rússia", diz a aposentada Tetiana com um encolher de ombros. Ela acredita que só poderá haver uma paz justa se a Ucrânia não perder parte de seu território. "Nossos parceiros devem garantir que tenhamos o suficiente para lutar, nos dando armas e munição, mas também para que possamos nos defender se Putin mentir e atacar novamente", diz ela.