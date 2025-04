"Adolescência": série da Netflix aborda masculinidade em crise

De acordo com um estudo do King's College, de Londres, um em cada quatro homens entre 16 e 29 anos acredita que é mais difícil ser homem do que mulher. "A manosfera tem tudo a ver com a retórica da vítima de que, em nossa sociedade, são os homens que são abusados ??pelas mulheres e que eles precisam lutar para sobreviver", explica Sugiura.

O problema com essa lógica é que ela é usada para justificar o ódio contra as mulheres. Katie teve que morrer porque não deu a Jamie a validação que ele tanto desejava.

Misoginia como um problema institucional

Mas a comunidade incel e a manosfera são apenas uma peça de um quebra-cabeça misógino muito maior, explica Sugiura, para quem os problemas reais são bem mais profundos. Além da desilusão dos jovens e seus problemas de saúde mental, há também uma profunda desconfiança entre os sexos. Uma pesquisa recente do think tank britânico Centre for Social Justice descobriu que quase dois terços das mulheres entre 16 e 24 anos têm medo dos homens.

Simplesmente proibir as mídias sociais para os jovens, como exigido pelo roteirista de Adolescência, Jack Thorne (e já aprovado como lei na Austrália), não seria uma solução sustentável, opina Sugiura. É necessária uma mudança institucional e cultural abrangente, acrescenta. "Jamie tem apenas 13 anos. Antes de discutirmos a comunidade incel, devemos abordar as pressões sociais do sexo heteronormativo e as expectativas de gênero de sucesso e popularidade. Porque se essas expectativas não fossem colocadas em nossos filhos em uma idade tão precoce, a manosfera não seria capaz de capitalizá-las", diz Sugiura.

De acordo com os criadores da série, o objetivo principal de Adolescência é servir de alerta. "Precisamos conversar sobre isso e espero que a série possa ajudar", disse Thorne à BBC.