Checagem: o boato de que a UE planeja confiscar poupanças

Quais são as iniciativas?

O primeiro gatilho para a onda de desinformação foi a divulgação do White Paper for European Defence – Readiness 2030 (traduzido livremente como Livro Branco sobre Defesa Europeia – Prontidão 2030). O documento propõe a definição de instrumentos para ajudar os países da UE a investirem mais nos setores de defesa.

A segunda iniciativa criticada é a União de Poupanças e Investimentos, criada para canalizar investimentos dos cidadãos da UE para vários setores, com a criação de fundos a nível europeu.

Logo após a divulgação dos planos, publicações nas redes sociais distorceram o teor dos projetos. "A Comissão Europeia planeja tirar 10 trilhões de euros das economias dos cidadãos para a defesa da UE. Isso é suicídio econômico. Tire seu dinheiro dos bancos europeus. Eles vão tirar seu dinheiro da sua conta bancária", escreveu um usuário no X.

No YouTube e no Telegram, também circularam vídeos com mensagem igualmente alarmistas. "A UE está buscando nossas economias! Sob o pretexto de 'defesa', bilhões de fundos privados estão prestes a fluir para a indústria de armas. A democracia é uma coisa do passado — agora Bruxelas e Ursula von der Leyen estão decidindo o que acontece com nosso dinheiro. Investimento forçado para a guerra?”, dizia um deles, em referência à presidente da Comissão Europeia.

Não, a UE não planeja confiscar poupanças