Coleta de neblina: água do ar no combate à seca - A neblina é uma fonte barata e abundante de água doce, especialmente em regiões remotas e áridas. Mas ela também oferece um grande potencial para as cidades. Como funciona sua coleta e onde ela já está sendo aplicada?Às margens do deserto do Saara, em Aït Baamrane, no Marrocos, chove muito pouco — pouco para quem vive lá. Mas durante seis meses paira sobre a região montanhosa uma espessa neblina vinda do Atlântico. E agora chegou a hora de sua "colheita": as minúsculas gotículas de água do ar são coletadas usando redes com uma área total de 1,7 mil metros quadrados. É a maior instalação de coleta de neblina do mundo.

O funcionamento é simples: o vapor de água presente no ar é empurrado pelo vento através de redes verticais, onde se condensa em pequenas gotas de água. Essas gotas escorrem então pela rede e a água é coletada em grandes recipientes. Dessa forma, as redes conseguem coletar cerca de 35 mil litros de água por dia. Isso basta para cobrir as necessidades de mais de mil pessoas, além de servir para irrigar plantações.

A coleta de neblina é uma prática observada não apenas nas montanhas do Marrocos, mas também em Gana, na Eritreia, na Etiópia, no Chile, no estado americano da Califórnia e na África do Sul. Seu potencial global é enorme. Locais propícios podem ser encontrados em quase todos os lugares, especialmente em regiões litorâneas.