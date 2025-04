Condenação de Le Pen nocauteia a ultradireita na França

A intenção não teria sido locupletar-se pessoalmente, mas sim "o enriquecimento do partido", enfatizou a juíza encarregada, ao ler a sentença. Na qualidade de presidente da RN de 2011 a 2022, Le Pen estaria "no centro" dessa operação, que envolveu vários milhões de euros entre 2004 e 2016.

"Bomba nuclear"

Por seu papel no esquema, Le Pen, também eurodeputada até 2017, foi ainda condenada a uma multa de 100 mil euros e uma pena quatro anos, dos quais dois são com pena suspensa (que não precisaam ser cumpridos) e dois em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica.

Essa parte da sentença, no entanto, a ré já não escutou: assim que a juíza anunciou sua inelegibilidade, com efeito imediato, Le Pen deixou o tribunal. Antes, já sinalizara sua desaprovação do veredicto balançando repetidamente a cabeça.

Nesta terça-feira (01/04) Le Pen acusou o "sistema" político de lançar "a bomba nuclear" contra ela com a sentença judicial. "Se juízes e magistrados decidem quem pode concorrer às eleições e em quem os franceses podem votar, então não estamos em uma democracia", afirmou, durante uma reunião dos deputados de sua legenda.

Críticas, não só da ultradireita