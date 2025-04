"Musk e Trump estão restringindo a liberdade de expressão" - Em entrevista à DW, ex-eurodeputada Marietje Schaake defende a regulamentação de grandes empresas de tecnologia e cita Brasil e ministro Alexandre de Moraes como exemplos a serem seguidos. A influência de grandes empresas de tecnologia em diversas áreas, que vão de infraestrutura crítica à opinião pública, representa uma ameaça à democracia pelo mundo. Para a defesa dos valores democráticos, Marietje Schaake, eurodeputada pela Holanda entre 2009 e 2019, defende uma regulamentação maior desse setor.

"Alertei sobre a ameaça sistêmica à democracia do poder descomunal das empresas de tecnologia e seus CEOs, mas tudo isso se acelerou com a sinergia entre Elon Muske Donald Trump", afirma à DW Schaake, que é autora do livro The Tech Coup: How to Save Democracy from the Sillicon Valley (O golpe tecnológico: como salvar a democracia do Vale do Silício, em tradução livre).

Em entrevista à DW, Schaake destaca o Brasil como um importante ambiente das disputas entre entes governamentais e as empresas de tecnologia, especialmente por conta das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) encabeçadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Em sua visão, o país pode ser parte importante de um esforço global para conter o poder deste segmento.