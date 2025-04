Paraguai pede explicações após Brasil confirmar espionagem - Governo admitiu que autoridades paraguaias tiveram computadores hackeados pela Abin. Iniciada sob Bolsonaro, operação teria visado negociações sobre venda de energia de Itaipu e continuado após Lula assumir.Após o Brasil admitir ter organizado uma operação para espionar o Paraguai em 2022, o governo do país vizinho pediu nesta terça-feira (01/04) explicações "detalhadas" sobre o episódio ao embaixador brasileiro em Assunção, José Antônio Marcondes de Carvalho.

A informação foi dada pelo ministro paraguaio do Exterior, Rubén Ramírez, em conversa com jornalistas. Segundo ele, "todas as negociações" com o Brasil sobre o anexo C do acordo da hidrelétrica binacional de Itaipu, que define as condições de comercialização da energia gerada, estão suspensas até que o país dê satisfações a Assunção.

"É uma violação do direito internacional imiscuir-se em assuntos internos de um outro país", disse o chanceler paraguaio.